Трамп: США и Украина согласовали сделку по редкоземельным металлам

Фото: Максим Платонов

Администрация США и власти Украины практически завершили работу над соглашением по редкоземельным элементам и намерены подписать его в ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

— На самом деле [министр финансов США] Скотт [Бессент] сказал мне, что соглашение по редкоземельным элементам почти заключено. Они скоро его подпишут, — заявил Трамп.

Президент США также отметил, что в настоящее время ведутся обсуждения территориальных вопросов, а также возможных линий разграничения между Россией и Украиной.

— Мы говорим о территориях сейчас. Мы говорим о линиях разграничения, — сказал Трамп журналистам после заседания кабинета.

Ранее Трамп выдвинул условие для подписания сделки по поставкам полезных ископаемых, потребовав от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией.

Инцидент произошел после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах. Однако встреча закончилась конфликтом, в результате которого Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, заявив, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.



Рената Валеева