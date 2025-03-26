Мишустин представил план обновления общественного транспорта в России

Фото: Динар Фатыхов

До 2030 года в России планируют обновить 32 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта, преимущественно автобусов. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, пишут «Известия».

В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 85% парка общественного транспорта в населенных пунктах, где проживает более 50 тыс. человек.

План по развитию общественного транспорта также включает поддержку инфраструктурных проектов в регионах. Правительство поддерживает продление программы развития городского электротранспорта. Детали будут уточняться при рассмотрении бюджета на 2026—2028 годы.

С 2020 по 2024 год регионы получили 16,3 тыс. единиц нового общественного транспорта. Из них 8 тыс. было выделено в прошлом году по комплексной программе модернизации.

В феврале в Госдуме предложили сделать проезд для беременных бесплатным.

Рената Валеева