Русскоязычное общество Финляндии подало петицию в ЕП из-за закрытия границы

Русскоязычное общество в Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) обратилось с петицией в Европарламент и жалобой в Еврокомиссию из-за закрытия границы республики с Россией. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

В обращении говорится, что правительство Финляндии так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. В связи с этим участники общества направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию. Из ЕК ответили, что все факты будут рассмотрены.

Также участники общества сообщили, что петиция в ЕП пока находится на модерации в специальном комитете. Стоит отметить, что финско-российская граница закрыта с ноября 2023 года.

Напомним, в середине июля президент Финляндии подписал закон о выдворении, который позволит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Кроме того, русскоязычные граждане Финляндии обращались в Высший административный суд страны с требованием обжаловать решение правительства о закрытии восточной границы и проводили шествия в Хельсинки и Тампере с аналогичными требованиями.