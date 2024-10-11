Казанский медуниверситет стал победителем конкурса «Успешный патент — 2024»

Фото: Максим Платонов

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) одержал победу в федеральном конкурсе изобретений «Успешный патент — 2024», организованном Роспатентом. Награда была вручена за разработку «Препарат и способ его использования для терапии повреждений головного и спинного мозга».

Команда под руководством профессора Рустема Исламова представила инновационный метод получения генно-клеточного препарата на основе лейкоцитов пациента. Эта методика позволяет быстро создавать терапевтический препарат прямо на базе станции переливания крови.

В этом году на конкурс было подано 150 заявок из 44 регионов России, а Татарстан занял третье место по количеству представленных изобретений.

Юрий Зубов, руководитель Роспатента, отметил высокий уровень заявок и подчеркнул, что представленные разработки способствуют укреплению технологического суверенитета страны.



Анастасия Фартыгина