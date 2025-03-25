Фаррахов призвал «Национальные игрушки» отказаться от прав на татарские бренды

Фото: Екатерина Петрова

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов обратился к ООО «Национальные игрушки» с призывом добровольно отказаться от правовой охраны товарных знаков «Шурале», «Су Анасы», «Камыр Батыр» и других. Соответствующее обращение депутат разместил в своем телеграм-канале.

Фаррахов предложил компании самостоятельно прекратить правовую охрану товарных знаков на основании ст.1514 ГК РФ (п/п 5, п.1), выразив уверенность, что «такой поступок — оптимальное решение, чтобы сохранить лицо, доверие и т. д. Принцип добросовестности правоотношений — общий принцип гражданского права».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее, 12 марта, УФАС по Татарстану признало ООО «Национальные игрушки» нарушившим закон «О защите конкуренции», посчитав, что компания, зарегистрировав товарные знаки «Су Анасы», «Шурале» и «Камыр Батыр», преследовала цель получения имущественной выгоды.

Подробная информация о ситуации — в материале «Реального времени».

Рената Валеева