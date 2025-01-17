Айрат Фаррахов — о патентах на татарских героев: «Будем решать этот вопрос совместно с Советом Федерации»

Арбитражный суд Татарстана постановил уничтожить фигурки «Шурале» из-за нарушения патентного права

Фото: Максим Платонов

Проблема «патентных троллей» тянется с октября прошлого года

В октябре прошлого года широкий резонанс в Татарстане получила информация о том, что ООО «Национальные игрушки» запатентовало товарные знаки на персонажей татарских сказок, в числе которых Шурале, Су анасы, Камыр-батыр, Кар кызы. Досудебную претензию за использование в своих постановках фольклорных образов получил театр кукол «Экият». Проблема заключается в том, что зарегистрированы не визуальные образы персонажей, а сами словосочетания, объясняла тогда министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

— Эти словосочетания, во-первых, не имеют отношения к деятельности данной организации, которая, по нашей информации, зарегистрировалась буквально вчера. Во-вторых, их нельзя регистрировать, поскольку наши литературные герои являются нашим национальным достоянием. Естественно, если мы сейчас в качестве товарного знака зарегистрируем Кощеев Бессмертных и всего прочего, то нам просто нечего будет показывать детям, не на чем будет их воспитывать. За каждую напечатанную сказку с нас будут требовать деньги, — опасалась она.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в связи со сложившейся ситуацией направил депутатский запрос в Минэкономразвития России. Из ответов за подписями первого замминистра ведомства Максима Колесникова и руководителя Роспатента Юрия Зубова следовало: «согласно п. 4 ст. 1483 ГК РФ не допускается госрегистрация в качестве товарных знаков... особо ценных объектов культурного наследия». Кроме того, говорилось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 4 ст. 1483 ГК РФ.

Позже депутат направил обращение по поводу регистрации товарных знаков на имена героев татарских сказок прокурору Татарстана Альберту Суяргулову. Фаррахов попросил провести проверку действий компании на соответствие положениям Гражданского кодекса России и другим нормативно-правовым актам.



На сегодняшний день фирма «Национальные игрушки» по-прежнему остается владельцем товарных знаков на татарских национальных героев. Недавно история получила новое развитие — компания подала иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 тыс. рублей с ООО «Казанские подарки». 13 января Арбитражный суд Татарстана удовлетворил его частично и постановил взыскать с ответчика лишь 10% от запрашиваемой суммы, а вещественное доказательство по делу уничтожить после вступления решения суда в законную силу. По данным «Коммерсантъ Волга-Урал», речь идет фигурках с надписью «Шурале». Против продажи той же продукции без надписи «Национальные игрушки» не возражают.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Реальному времени» не удалось связаться с владельцем патента. Издание готово опубликовать ответ компании по получении.

«Эксперты могут не знать о существовании знаковых персонажей для регионов»

В разговоре с «Реальным временем» Айрат Фаррахов сообщил, что не может давать оценку судебным решениям в соответствии со статусом депутата. Однако, по его мнению, запатентовавшая татарских персонажей компания «злоупотребляет правом».

— Именно это мнение я направил в адрес прокурора, и, насколько я понимаю, там работа идет. Но вместе с тем я считаю, что необходимо и в федеральное законодательство вносить изменения. <...> Те эксперты, которые принимают эти решения и рекомендуют специальной комиссии регистрировать [патенты], могут не знать о существовании тех или иных фольклорных, знаковых персонажей для регионов. В связи с этим я инициировал обсуждение этого вопроса. Мы уже один раз встречались с экспертами на федеральном уровне, и этот вопрос будем прорабатывать и обсуждать совместно с Советом Федерации, — заверил он.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат также сообщил, что предложил рассмотреть вопрос, касающийся государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой имена известных персонажей фольклора, и на очередном заседании Межведомственной рабочей группы по защите прав интеллектуальной собственности при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Речь шла о героях татарских сказок, уточнил он.

Фаррахов напомнил, что внесение изменений в федеральное законодательство — процесс достаточно длительный, необходимо подготовить поправки, соблюсти консенсус в этом вопросе.

— Но в целом очень многие политики на федеральном уровне разделяют мою позицию о том, что в части товарных знаков, которые относятся к персонажам фольклора, необходимо более тонкое регулирование. Законодательство здесь в большей степени на стороне того, кто впервые подал заявку. Эксперты, в общем-то, больше ориентированы на такие названия, как Кремль, Байкал и так далее, — подчеркнул он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Одним из решений проблемы может стать некий реестр, в котором учтены фольклорные герои. Такие перечни, по словам Фаррахова, могут быть сформированы на уровне регионов России. «Но тем не менее федеральное законодательство в этой части необходимо совершенствовать», — заключил депутат.



Галия Гарифуллина