В Госдуме допустили переход России к четырехдневной рабочей неделе в будущем

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может перейти к четырехдневной рабочей неделе. Однако, по его мнению, такой переход будет возможен не во всех сферах и не для всех должностей.

— Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно, — сказал Нилов в интервью РИА «Новости», приведя в пример врачей, которые не могут выполнять свою работу удаленно или сократить количество приемов пациентов.

Нилов подчеркнул, что сокращение рабочей недели должно быть компенсировано технологиями, такими как роботизация и искусственный интеллект.

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— Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие, — отметил депутат.

При этом, по словам Нилова, переход к четырехдневной рабочей неделе должен происходить «синергетически и эволюционно», а излишнее регулирование в этом процессе может привести к «серьезным и даже необратимым последствиям».

Заявление депутата поднимает вопрос о перспективах изменения трудового законодательства в России и возможном влиянии технологического прогресса на организацию рабочего процесса в будущем.

Ранее комитет Госдумы по труду рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми, сообщил Нилов. По мнению большинства членов комитета, хотя многодетные семьи и нужно поддерживать, нельзя создавать условия для дискриминации со стороны работодателей.

Рената Валеева