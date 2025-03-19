В России начали работу по организации хоккейного матча между КХЛ и НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

В Министерстве спорта России начали работу по организации хоккейного матча между КХЛ и НХЛ. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев. Работы стартовали сразу после договоренностей президентов России и США.

— Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу, — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Министр спорта подчеркнул, что многое в организации матча упирается в различия календарей КХЛ и НХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов России и США. Одной из тем общения Владимира Путина с Дональдом Трампом стала организация товарищеского матча российских и американских хоккеистов.

Зульфат Шафигуллин