Вице-премьер Сербии Вулин: Белград надеется, что для страны найдется место в БРИКС

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна заинтересована во вступлении в БРИКС. По словам Вулина, это объединение предлагает своим участникам много свободы и не требует от них присоединения к санкционным режимам или изменений в политической системе.

Накануне вице-премьер прилетел в Казань для участия в XVI саммите БРИКС вместо президента Сербии Александра Вучича.

В интервью он подчеркнул важность того, чтобы у стран была альтернатива выбора.

— БРИКС — это платформа, которая предлагает много свободы, предлагает свободу выбора. И для Сербии действительно важно, чтобы мы видели такую альтернативу. Впервые мы можем выбирать. Нам следует усвоить, что в конечном счете мы можем выбирать. Для нас это действительно важно. Мне очень интересно узнать больше о БРИКС, и я надеюсь, что в нем найдется место и для Сербии, — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Олег Исаков