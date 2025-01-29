В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном после 30 часов практики

Фото: Динар Фатыхов

Депутат фракции «Новые люди» в Госдуме Антон Ткачев обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением разрешить гражданам сдавать экзамены на получение водительских прав экстерном после 30 часов практических занятий. Также он предлагает разрешить сдавать теоретическую часть экзамена без обязательного посещения автошколы. Об этом сообщает ТАСС.

Ткачев отметил, что в настоящее время посещение автошколы является обязательным условием для получения водительских прав, однако, по его мнению, настало время пересмотреть этот подход. Он пояснил, что в 2013 году были введены нормы, исключающие самостоятельную подготовку водителей, из-за существования «серых» автошкол и коррупции в ГИБДД.

— Между тем в настоящее время все указанные проблемы, актуальные в 2013 году, в большей степени решены посредством реформ, успешно реализованных руководством МВД РФ и правительством, — подчеркнул депутат.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ткачев указал на широкое распространение онлайн-образования и самоподготовки в России. Он также обратил внимание на то, что согласно приказу Минпросвещения России, практические занятия по вождению занимают 56 часов.

— При этом многие граждане приобретают необходимые навыки вождения на достаточном уровне спустя 30 часов вождения. Дальнейшие занятия с инструктором фактически являются повторением уже отработанных навыков на одном и том же маршруте, что приводит к лишней трате денежных средств граждан без получения новых знаний, — считает депутат.

В сентябре сообщалось, что инспекторы ГИБДД смогут в режиме реального времени проверять наличие действующих заключений у автошкол, прежде чем допустить их курсантов к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

Рената Валеева