Каждый седьмой житель Казани потратит более 100 тысяч рублей на подготовку к дачному сезону

Фото: Реальное время

Аналитики провели исследование среди жителей Казани о планах по подготовке к дачному сезону. По результатам опроса выяснилось, что 50% опрошенных начнут подготовку раньше обычного из-за теплой зимы и ранней весны.

Согласно исследованию, 35% респондентов планируют уложиться в сумму до 20 тысяч рублей, 33% готовы потратить до 50 тысяч рублей, а 29% намерены израсходовать более 50 тысяч рублей. При этом каждый седьмой (14%) готов вложить свыше 100 тысяч рублей в обустройство дачного участка.

Что касается сроков начала подготовки, 25% опрошенных приступают к ней в марте, 13% начинают еще в феврале, а 15% — в апреле. Лишь 6% казанцев не планируют специальной подготовки и приедут на дачу уже в теплое время года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В планах работ на участке лидируют обработка почвы и подготовка к посадкам (44%), высадка новых растений (42%) и обустройство зоны отдыха (40%). Капитальный ремонт планируют проводить 27% опрошенных ежегодно, а 31% делают это раз в 2—3 года.

Среди способов времяпрепровождения на даче лидирует отдых с семьей и друзьями (63%), занятия огородом (60%), пикники и барбекю (58%). В баню ходят 51% опрошенных, а 21% предпочитают наблюдать за природой.

Напомним, что расходы на товары для дачи более чем 70% россиян составляют от пяти до 50 тысяч рублей.



Матвей Гавриков