В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75%

Фото: Роман Хасаев

С 1 апреля 2025 года в России социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Индексация коснется более 4,2 млн человек, включая людей с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума. Такую помощь государства получат люди с инвалидностью и в случае потери кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии, — уточнил Мишустин.

Напомним, что в Госдуму внесут законопроект о выплате пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или выхода на пенсию. В настоящее время период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев до начала безработицы, не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

