Венесуэла активно стремится к вступлению в БРИКС

Венесуэла продолжает работу над присоединением к БРИКС, осознавая растущую роль этого объединения на мировой арене. Об этом сообщили в «Известиях».

— Венесуэла придает большое значение сотрудничеству в формате БРИКС и активно работает в направлении своего вступления. Чтобы стать частью объединения, необходимо заручиться поддержкой всех его членов, — уточнили в посольстве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, подчеркнул, что это объединение стало «эпицентром мира новой геополитики и дипломатии». Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что БРИКС имеет стабильные перспективы благодаря общим ценностям участников.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Накануне Дилма Роуссефф была переизбрана главой Нового банка развития БРИКС. Об этом она сообщила в интервью газете O Globo.

Анастасия Фартыгина