Турция поддержала смягчение санкций США против России для улучшения торговли

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Турецкие власти выразили поддержку смягчению санкций США против России, подчеркивая, что это могло бы положительно сказаться на торговле и облегчить проблемы с банковскими переводами. Дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА «Новости», что, несмотря на положительный эффект, у Турции нет информации о конкретных планах США в этом направлении.

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности снятия ряда санкций с России в рамках возможного мирного соглашения по Украине. СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепартаменту и Минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены во время переговоров с Москвой.

Кроме того, посол России в Турции Алексей Ерхов ранее уточнил, что противники России и Турции следят за попытками устранить проблемы с банковскими платежами. В октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ведомства обеих стран работают над решением вопросов с транзакциями. В то же время в турецких банках участились случаи блокировки переводов и закрытия счетов для компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.

Напомним, что правительство Великобритании решило исключить Росбанк из списка антироссийских санкций.

