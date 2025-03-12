Минкульт России поддержит субсидиями будущие кинособытия в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году Минкульт России поддержит более 80 киномероприятий, среди которых будут и события в Казани. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Среди запланированных мероприятий — 47-й Московский международный кинофестиваль, для которого выделено 125 млн рублей, и 45-й Международный студенческий фестиваль ВГИК с поддержкой в 2 млн рублей.

Общая сумма субсидий на все мероприятия составит почти 450 млн рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кинофестивали и другие события будут проходить не только в Казани, но и в таких городах, как Санкт-Петербург, Ялта, Севастополь и многие другие.

Напомним, что Минкульт Татарстана планирует поддержать создание 10 фильмов с общим бюджетом 8 млн рублей. В списке для поддержки значатся документальные, игровые и анимационные фильмы. Основными тематиками кинокартин станут безопасность дорожного движения, военные подвиги, а также важные даты для татарской культуры и истории.

Также международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» включили в программу мероприятий, посвященных объявлению Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году. В календарь событий вошел казанский кинофестиваль «Алтын минбар».

Анастасия Фартыгина