Дегтярев заявил, что не позволит клеймить спортсменов с нейтральным статусом

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в интервью ТАСС прокомментировал отношение к получению российскими спортсменами нейтрального статуса.

— Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На Олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам. Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и ОКР, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями, — сказал Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент рекомендует федерациям допускать российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе — без флага, гимна и другой национальной символики.

Ранее стало известно, что нейтральный статус получили 12 российских гимнастов.

Дарья Беззубова