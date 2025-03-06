Дегтярев заявил, что не позволит клеймить спортсменов с нейтральным статусом
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в интервью ТАСС прокомментировал отношение к получению российскими спортсменами нейтрального статуса.
— Поддержим наших атлетов в любой ситуации. На Олимпийском собрании я обратился к его участникам с речью, лейтмотивом которой стала мысль, что мы не должны создавать дополнительные препятствия своим же спортсменам. Век профессионала очень короток, а ситуация в мире сегодня непростая. Это ощущают и ОКР, и федерации по отдельным видам спорта. Надо сплотиться, помогать, а не мешать. Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями, — сказал Дегтярев.
Международный олимпийский комитет (МОК) на данный момент рекомендует федерациям допускать российских спортсменов исключительно в нейтральном статусе — без флага, гимна и другой национальной символики.
Ранее стало известно, что нейтральный статус получили 12 российских гимнастов.
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