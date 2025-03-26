Татарстан в числе регионов, где растет число нападений собак на людей

Фото: Реальное время

Следком России подготовил новые законодательные инициативы для защиты граждан от нападений собак. В последние годы количество таких происшествий значительно возросло: с 78 уголовных дел в 2022 году до 408 в 2024 году. Это более чем шестикратный рост за два года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году уже зафиксировали случаи нападения в том числе на детей в различных регионах, среди них Татарстан, Бурятия и Краснодарский край. Один из недавних инцидентов произошел во Владикавказе, где десятилетний мальчик пострадал от стаи чипированных собак. В Оренбурге свора бродячих животных напала на женщину, что также вызвало общественное беспокойство.

Реальное время / realnoevremya.ru

Председатель Следкома Александр Бастрыкин предложил ряд мер, чтобы изменить ситуацию. Среди них — запрет на возвращение бездомных животных в места их обитания после стерилизации и вакцинации, а также усиление контроля за кинологическими клубами и частными заводчиками.

Также планируется ввести обязательное чипирование домашних животных и повысить требования к владельцам потенциально опасных пород.

Если новые шаги не дадут результатов, возможно, будут рассмотрены более строгие меры ответственности для должностных лиц и заводчиков. Эти инициативы направлены на искоренение нападений животных на людей и защиту граждан, особенно детей.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Случаи нападения в первую очередь сбившихся в стаи бездомных собак на людей происходят все чаще. Последствия ужасны. В конце февраля этого года в Краснодарском крае два пса в буквальном смысле этого слова лишили лица девятилетнего мальчика. В ноябре 2024-го стая собак в Татарстане растерзала шедшую на работу женщину. Все это стало импульсом для работы Госдумы над законом, ужесточающим требования к владельцам домашних животных и дающим местным органам право принимать решение о регулировании численности одичавших бродячих животных. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина