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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности

17:55, 04.03.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал договор с Россией о безопасности
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который ратифицирует договор с Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Это решение завершает все необходимые процедуры внутри страны для вступления документа в силу, сообщили в РИА «Новости».

Договор устанавливает взаимные гарантии между Беларусью и Россией. Он предполагает, что обе страны будут принимать меры для защиты своей безопасности в случае угроз. Это соглашение также охватывает интересы Союзного государства в целом.

Накануне президент России Владимир Путин также подписал закон о ратификации договора.

Анастасия Фартыгина

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