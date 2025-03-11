Призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит рекордные 7,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Общий призовой фонд Казанского марафона в 2025 году составит 7,4 млн рублей, что является рекордной суммой для этого мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете марафона.

Казанский марафон пройдет 3—4 мая. Победители марафонской дистанции (42,2 км) получат по 400 тысяч рублей. За второе место полагается 250 тысяч рублей, за третье — 180 тысяч рублей. Ожидается, что в забегах примут участие 35 тысяч человек.

— Для нас важно обеспечить максимально высокий уровень результатов на Казанском марафоне, сохранив за ним статус одного из трех главных беговых стартов в стране. Каждый год мы стараемся увеличивать призовой фонд, но в этом году он получился по-настоящему рекордным. Поэтому, уверен, мы сможем привлечь на старт самых лучших спортсменов страны, обеспечив марафонскую интригу до самой финишной арки, — заявил основатель Казанского марафона Вадим Янгиров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках Казанского марафона пройдет чемпионат России по марафону. Победители на дистанции 42,2 км получат дополнительные призовые выплаты. Также в призовой фонд включены бонусы за установление новых рекордов трассы.

Казанский марафон пройдет в 11-й раз и предложит участникам забеги на дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км, а также детские забеги. С 2024 года Казанский марафон входит в Лигу марафонов БРИКС, наряду с Московским марафоном и марафоном «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

Рената Валеева