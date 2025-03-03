Экс-игрок ЦСКА Агапов рассказал, как агент выкупил его контракт у «Рубина»
Защитник «Пари НН» Илья Агапов рассказал, как агент Герман Ткаченко выкупил контракт футболиста у «Рубина». Игрок покинул казанский клуб летом 2021 года, после чего перешел в «Спартак-2».
— Правда, что Ткаченко выкупил твой контракт у «Рубина»?
— Да. С клубом пытались договориться, но отпускать просто так меня не хотели. Большое спасибо Герману. До него все мои вопросы решал папа — я даже ни одного агента по фамилии не знал.
— Сумма выкупа — примерно 15 миллионов рублей?
— Да, что-то такое, — сказал Агапов Sport24.
Агапов зимой перешел на правах аренды из ЦСКА в «Пари НН». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник не провел ни одного матча, хотя в первенстве-2023/24 вышел на поле в 16 играх.
Илья Агапов является воспитанником «Рубина». Но за казанскую команду футболист на уровне РПЛ не выступал.
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