Экс-игрок ЦСКА Агапов рассказал, как агент выкупил его контракт у «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Пари НН» Илья Агапов рассказал, как агент Герман Ткаченко выкупил контракт футболиста у «Рубина». Игрок покинул казанский клуб летом 2021 года, после чего перешел в «Спартак-2».

— Правда, что Ткаченко выкупил твой контракт у «Рубина»?

— Да. С клубом пытались договориться, но отпускать просто так меня не хотели. Большое спасибо Герману. До него все мои вопросы решал папа — я даже ни одного агента по фамилии не знал.

— Сумма выкупа — примерно 15 миллионов рублей?

— Да, что-то такое, — сказал Агапов Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Агапов зимой перешел на правах аренды из ЦСКА в «Пари НН». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник не провел ни одного матча, хотя в первенстве-2023/24 вышел на поле в 16 играх.



Илья Агапов является воспитанником «Рубина». Но за казанскую команду футболист на уровне РПЛ не выступал.

Зульфат Шафигуллин