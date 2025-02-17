Рособрнадзор пересмотрит требования к экзамену для детей мигрантов после критики Госдумы

Рособрнадзор учел замечания Госдумы и перерабатывает проект документа, устанавливающего порог тестирования по русскому языку для детей мигрантов, поступающих в российские школы. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет РИА «Новости».

— Руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению, и по итогам сможем с полной уверенностью говорить, что правительство услышало замечания Государственной думы, — заявила Яровая.

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект акта, устанавливающего минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку на уровне 30% от максимального, что вызвало критику со стороны председателя Госдумы Вячеслава Володина, который посчитал это противоречащим духу и норме закона.

Впоследствии Рособрнадзор заявил, что опубликованный проект был недоработанным и появился по техническим причинам. Ведомство также сообщило о проведении служебной проверки и продолжении работы над документом.

Обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов вводится с 1 апреля 2025 года. Перед зачислением ребенка в школу будет проверяться законность его нахождения на территории России, а также уровень владения русским языком. Тестирование будет проходить в государственных или муниципальных общеобразовательных организациях.



Рената Валеева