Рособрнадзор отозвал проект о баллах по русскому языку для детей мигрантов

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор заявил об отзыве опубликованного ранее проекта акта, устанавливающего минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов, объяснив это технической ошибкой и недоработкой документа. В ведомстве сообщили о проведении служебной проверки, пишет РИА «Новости».

— По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах, — говорится в официальном сообщении Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор представил проект, согласно которому для успешного прохождения экзамена по русскому языку детям мигрантов необходимо было набрать не менее 30% от максимального числа баллов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с данным проектом, заявив, что установленный Рособрнадзором порог в 30% противоречит духу и норме закона.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов вводится с 1 апреля 2025 года. Рособрнадзор возьмет на себя методическое обеспечение этого процесса. Перед зачислением ребенка в школу будет проводиться проверка законности его нахождения на территории РФ, а также проверка уровня владения русским языком.

Тестирование будет организовано в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Рената Валеева