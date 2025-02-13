Рособрнадзор отозвал проект о баллах по русскому языку для детей мигрантов
Рособрнадзор заявил об отзыве опубликованного ранее проекта акта, устанавливающего минимальное количество баллов для успешного прохождения тестирования на знание русского языка для детей мигрантов, объяснив это технической ошибкой и недоработкой документа. В ведомстве сообщили о проведении служебной проверки, пишет РИА «Новости».
— По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах, — говорится в официальном сообщении Рособрнадзора.
Ранее Рособрнадзор представил проект, согласно которому для успешного прохождения экзамена по русскому языку детям мигрантов необходимо было набрать не менее 30% от максимального числа баллов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с данным проектом, заявив, что установленный Рособрнадзором порог в 30% противоречит духу и норме закона.
Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.
Обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов вводится с 1 апреля 2025 года. Рособрнадзор возьмет на себя методическое обеспечение этого процесса. Перед зачислением ребенка в школу будет проводиться проверка законности его нахождения на территории РФ, а также проверка уровня владения русским языком.
Тестирование будет организовано в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.