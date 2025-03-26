Две казанские УК оштрафованы за нарушения в содержании домов

Фото: Динар Фатыхов

Жилинспекция Татарстана вынесла постановления о привлечении к административной ответственности двух управляющих компаний Казани: ООО УК «СЕРВИС-ГАРАНТ» и ООО «УК Вахитовского района». Причиной стали нарушения в содержании многоквартирных домов, выявленные в ходе проверок по жалобам собственников. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе проверки дома №48 по ул. Ак.Арбузова было установлено осыпание штукатурки и краски со стен в подъезде и на входе в подъезд. В доме №12 по ул. Н.Назарбаева зафиксированы мусор на чердаке и в подвале, коррозия на трубопроводах в подвале, открытые электрические щитки, отслоение краски на потолках и стенах в подъезде.

Директору УК «СЕРВИС-ГАРАНТ» назначен штраф в размере 52 тыс. рублей, директору «УК Вахитовского района» — 56 тыс. рублей.



Рената Валеева