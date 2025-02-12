Казанцы стали больше тратить на украшения к 14 февраля

Средний чек в Казани в 2025 году составил 10 971 рубль

Фото: Динар Фатыхов

За первые десять дней февраля казанцы потратили на ювелирные украшения на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно статистике Аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.

Средний чек в Казани в 2025 году составил 10 971 рубль, что на 54% больше, чем в 2024 году. Самый высокий средний чек был зафиксирован 7 февраля —14 246 рублей.

С 1 по 10 февраля 2025 года самыми популярными украшениями среди казанцев стали кольца (+47%), серьги (+59%) и браслеты (+34%). Что касается металлов, то в 2025 году наибольшим спросом пользуются изделия из красного (+32%) и белого золота (+118%). Также востребованы серебро, комбинированное золото и желтое золото. Среди камней наибольший интерес вызывали бриллианты (+82%), цветные драгоценные камни (+32%), полудрагоценные и прочие драгоценные камни.



Дарья Беззубова