КАМАЗ понес убытки в 3,4 миллиарда рублей в 2024 году

Фото: Тимур Рахматуллин

Чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2024 год составил 3,4 млрд рублей, что является резким контрастом с чистой прибылью в размере 11,9 миллиарда рублей, зафиксированной в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, выручка группы сократилась на 8,8% и составила 323,4 млрд рублей. Эти показатели свидетельствуют о серьезном ухудшении финансовых результатов КАМАЗа, по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что ПАО «КАМАЗ» объявило о завершении размещения двухлетних облигаций серии БО-П14 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на участие в выпуске облигаций проходил 30 января. Компания выпустила 10 млн штук облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу. Цена размещения составила 100% от номинала. Размещение началось 4 февраля.

Анастасия Фартыгина