«Бутербродекс» остался стабильным во второй половине февраля

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«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий стоимость популярного набора продуктов для завтрака, не изменился во второй половине февраля, оставшись на отметке 160,3 пункта. Об этом пишет РИА «Новости».

В «корзину» для расчета вошли семь товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

За базовое значение в 100 баллов принято значение индекса в период с 1 по 15 октября 2022 года.

Согласно данным «Чек Индекса», в период с 16 по 28 февраля средний чек вырос по кофе (на 2,2%, до 228 рублей), сахару (на 1,4%, до 71 рубля) и сыру (на 0,4%, до 241 рубля). Цена на сливочное масло (243 рубля) и батон (47 рублей) осталась прежней. Средний чек по огурцам снизился на 2,9%, до 234 рублей, а по ветчине — на 0,8%, до 257 рублей.

Накануне ФАС обратилась к крупнейшим торговым сетям с предложением присоединиться к инициативе по ограничению наценок на продукты. Эта мера направлена на повышение ценовой доступности социально значимых продуктов питания для граждан.

Рената Валеева