Трасса Алексеевское — Альметьевск в Татарстане станет платной почти на 100 лет

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, устанавливающее платный режим использования трассы Алексеевское — Альметьевск до 11 января 2121 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Трасса категории 1А имеет протяженность 144,874 км, четыре полосы движения, центральную разделительную полосу и искусственное освещение на всем протяжении. С момента открытия дорога работала в бесплатном режиме в рамках тестовой эксплуатации.

Строительство платной дороги Алексеевское — Альметьевск является одним из крупнейших проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Татарстане и частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Ввод дороги позволит улучшить транспортную инфраструктуру республики и перенаправить трафик на магистраль М-12 «Восток».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проект реализован в рамках дорожной концессии с участием инвестора и федеральной поддержки. Общий объем инвестиций составляет 100 млрд рублей, четверть из которых — частные инвестиции.

Стоимость проезда зависит от категории транспортного средства:

I категория (легковые авто до 2 метров): 4,50 рубля за 1 км (653 рубля за весь маршрут);

II категория (легковые авто от 2 до 2,6 метра): 6,75 рубля за 1 км;

III категория (грузовики и автобусы с двумя осями от 2,6 метра): 9 рублей за 1 км;

IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями от 2,6 метра): 18 рублей за 1 км.

Рената Валеева