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На годовое обслуживание системы оповещения Татарстана направят 3,6 млн рублей

10:19, 02.02.2025
На годовое обслуживание системы оповещения Татарстана направят 3,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На обслуживание системы оповещения населения Татарстана направят 3,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проводить техосмотр электросирен С-40 и С-28 подрядчику предстоит один раз в квартал. Срок действия контракта составляет год.

Исполнитель обязуется обеспечивать работоспособность системы оповещения. В случае обнаружения неисправностей в ходе осмотра ему необходимо приступить к аварийному ремонту в течение 24 часов. Устранить неисправности предстоит в течение трех суток.

В ноябре сообщалось, что для нужд МВД Татарстана закупят многоканальную систему автооповещения за 6,8 млн рублей. Она предназначена для экстренного информирования граждан в кратчайшие сроки.

Елизавета Пуншева

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