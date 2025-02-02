На годовое обслуживание системы оповещения Татарстана направят 3,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На обслуживание системы оповещения населения Татарстана направят 3,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Проводить техосмотр электросирен С-40 и С-28 подрядчику предстоит один раз в квартал. Срок действия контракта составляет год.

Исполнитель обязуется обеспечивать работоспособность системы оповещения. В случае обнаружения неисправностей в ходе осмотра ему необходимо приступить к аварийному ремонту в течение 24 часов. Устранить неисправности предстоит в течение трех суток.

В ноябре сообщалось, что для нужд МВД Татарстана закупят многоканальную систему автооповещения за 6,8 млн рублей. Она предназначена для экстренного информирования граждан в кратчайшие сроки.

Елизавета Пуншева