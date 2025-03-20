По «Пушкинской карте» приобрели билетов на сумму 42 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

С начала реализации программы «Пушкинская карта» в 2021 году ее участники приобрели билетов в учреждения культуры на сумму 42 млрд рублей. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на заседании Общественного совета при Министерстве культуры РФ.



— В рамках программы «Пушкинская карта» работают уже 12 тысяч организаций культуры, от самых крупных до самых маленьких. С начала ее действия ребята приобрели более 86 млн билетов на общую сумму 42 млрд рублей. Наши учреждения в том числе получили эти внебюджетные средства, это для нас тоже очень важно, — сказала Любимова, отметив, что участниками программы стали 11,7 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Программа «Пушкинская карта» стартовала в сентябре 2021 года с целью привлечь детей и молодежь к изучению художественной культуры и искусства. Карта позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.

Дарья Беззубова