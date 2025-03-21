Госдума хочет ужесточить наказание за призывы к антироссийским санкциям
В Госдуму внесены проекты законов, предусматривающих лишение свободы на срок до 5 лет за дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к введению санкций против России.
Документ предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за корыстное содействие Международному уголовному суду. Таких нарушителей хотят признавать иноагентами.
Авторами этих законопроектов выступили около 400 парламентариев.
Напомним, что в Татарстане осудили 61-летнего Андрея Богданова из Зеленодольска за поджог местного военного комиссариата.
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