В Татарстане суд уволил экс-главу района из-за коррупции по требованию прокуратуры

Фото: Ирина Плотникова

Бывшего главу Тукаевского района Татарстана Фаиля Камаева уволили по решению суда в связи с утратой доверия после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка прокуратуры выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Камаева в период его работы на посту главы района. Прокуратура потребовала от Совета района прекратить его полномочия в связи с утратой доверия.

Однако совет принял решение об отставке Камаева по собственному желанию, что не устроило прокуратуру. Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя признать решение совета незаконным и уволить Камаева в связи с утратой доверия.

Суд удовлетворил иск прокуратуры.

Анастасия Фартыгина