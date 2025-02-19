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Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России

14:05, 19.02.2025
Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России
Фото: Татьяна Демина

Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока.

Санкции включают в том числе запрет на импорт первичного алюминия из России. В ограничительные списки попадают 73 судна, 48 человек и 35 организаций.

Другие ограничения предполагают запрет:

  • экспорта хрома и некоторых химикатов;
  • обслуживания нефте— и газоперерабатывающих предприятий;
  • продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов.

Также ограничения предполагают полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа.

Напомним, члены G7 собираются изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от того, будет ли готова Москва к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Страны «Большой семерки» заявили, что поддерживают Украину в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».

Елизавета Пуншева

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