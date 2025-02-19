Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России
Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов блока.
Санкции включают в том числе запрет на импорт первичного алюминия из России. В ограничительные списки попадают 73 судна, 48 человек и 35 организаций.
Другие ограничения предполагают запрет:
- экспорта хрома и некоторых химикатов;
- обслуживания нефте— и газоперерабатывающих предприятий;
- продажи игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов.
Также ограничения предполагают полный отказ от импорта российского сжиженного природного газа.
Напомним, члены G7 собираются изучать вопрос о введении новых санкций в отношении России в зависимости от того, будет ли готова Москва к переговорам о мирном урегулировании конфликта на Украине. Страны «Большой семерки» заявили, что поддерживают Украину в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности».
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