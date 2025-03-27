Татарская транспортная прокуратура проверяет информацию о закрытии пешеходного перехода в Казани

Фото: Михаил Захаров

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку информации, размещенной в средствах массовой информации, касательно возможного нарушения прав жителей Казани на беспрепятственный и безопасный проход через железнодорожные пути в районе улицы Хлебозаводской.

По сообщениям СМИ, возникла ситуация, затрагивающая интересы местных жителей, связанные с доступностью пешеходного перехода через железнодорожные пути. Указанный переход является важным элементом инфраструктуры для безопасного передвижения граждан.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защите прав граждан.

Напомним, что недавно Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Бегишево и выявила факт овербукинга на рейсе Нижнекамск — Москва.



Матвей Гавриков