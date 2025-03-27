В выходные в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наблюдается значительное превышение среднесуточных температур — на 5—7 градусов выше нормы, благодаря влиянию Сибирского антициклона. По данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни жителей региона ожидает преимущественно сухая и комфортная погода.

В четверг, 28 марта, местами на западе возможен небольшой дождь, температура воздуха составит +8... 13° днем и +3... -2° ночью. В выходные дни существенных осадков не прогнозируется, столбики термометров ночью опустятся до -7° на востоке республики, а днем поднимутся до +9... +14°.

Начало следующей недели также порадует стабильной погодой без осадков. Лишь во вторник, 1 апреля, с приближением атмосферного фронта южного циклона местами возможен небольшой дождь при температуре воздуха +9... +14° днем и -1... +3° ночью.

Синоптики отмечают, что текущие погодные условия формируются в теплой воздушной массе, что и объясняет аномально высокие температурные показатели для данного времени года.

Напомним, в ближайшие дни в Татарстане сохранится ясная погода с постепенным повышением температуры воздуха. Погодные условия в регионе определяются влиянием обширного антициклона.



Матвей Гавриков