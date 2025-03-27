Пострадавшим от разлива мазута в Керченском проливе предпринимателям Кубани продлят сроки уплаты налогов

Фото: Рената Валеева

Предпринимателям Краснодарского края, пострадавшим от последствий разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года, планируется продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов до 25 декабря 2025 года. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство, сообщает Минфин России.

Речь идет о платежах, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Отсрочка коснется налога на имущество организаций, земельного налога, а также страховых взносов, установленных Налоговым кодексом и законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев.

— Реализация решения позволит бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе, — отмечают в Минфине.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Меры поддержки будут доступны организациям и физическим лицам, ведущим деятельность в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, где введен режим ЧС, и чей основной вид деятельности по состоянию на 1 марта 2025 года относится к сферам:

Разведения прочих животных;

Гостиничного бизнеса и предоставления мест для временного проживания;

Туристических агентств и туроператоров;

Организации детского отдыха и оздоровления;

Санаторно-курортного лечения;

Деятельности парков отдыха и пляжей;

Зрелищно-развлекательной деятельности и другим смежным сферам.

Перечень соответствующих критериям предпринимателей будет формироваться администрацией Краснодарского края и передаваться в региональное УФНС и страховщику. По данным Минэкономразвития, в Анапе и Темрюкском районе работают 1 223 организации и ИП, занятых в сфере туризма.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошла авария с танкерами, перевозившими мазут, что привело к разливу топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС, действующий в настоящее время также имеет федеральный характер. Работы по сбору мазута продолжаются.

Рената Валеева