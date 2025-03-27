Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась за помощью к президенту России

Фото: Динар Фатыхов

Задержанная в Кишиневе глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул призвала президента России Владимира Путина оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.

В заявлении, переданном через адвоката и размещенном в телеграм-канале Евгении Гуцул, она обращается к российскому лидеру с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для прекращения политических репрессий и ее освобождения.



Во вторник Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева. В прошлом году прокуроры обвинили ее в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены партией «Шор». После избрания главы автономии эта партия была запрещена решением Конституционного суда Молдавии, а на ее руководителей завели уголовные дела. Гуцул называет обвинения надуманными. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии в парламенте страны.

Рената Валеева