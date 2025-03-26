Главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в Кишиневе

Фото: Динар Фатыхов

Глава Гагаузии Евгения Гуцул была доставлена в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы после задержания в аэропорту Кишинева. В пресс-службе башкана сообщили, что ее задержали, когда она собиралась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса.

Национальный антикоррупционный центр подтвердил информацию о том, что Гуцул задержали на 72 часа.

— Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней, — сообщил представитель пресс-службы.

Вокруг здания НАЦ дежурят дополнительные полицейские машины, а среди сторонников Гуцул, включая депутатов от блока «Победа», наблюдается напряженная атмосфера.

Причиной задержания стали обыски, связанные с делом о финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии. Это событие произошло на фоне ухудшения отношений между Кишиневом и автономией, где Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав региона.

Согласно опросам, 68% жителей Гагаузии поддерживают сближение с Россией, в то время как лишь 12% выступают за интеграцию с Европой. Гуцул, победившая на выборах весной 2023 года, представляет оппозиционную партию «Шор», которую власти объявили антиконституционной и обвиняют в незаконном финансировании.

Несмотря на инаугурацию 19 июля, президент Молдовы Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул в правительстве.

Анастасия Фартыгина