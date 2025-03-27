Путин внес в Госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу.
Согласно договору, Россия и Иран закрепляют статус стратегических партнеров и охватывают сотрудничество во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
Ранее Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами во время его визита в Россию.
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