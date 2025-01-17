Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнерстве

Фото: Реальное время

В Кремле президенты России и Ирана, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который должен вывести отношения двух стран на новый уровень. Об этом сообщили в ТАСС.

Документ закрепляет статус Москвы и Тегерана как стратегических партнеров и формирует правовые рамки для долгосрочного сотрудничества.

Согласно информации, предоставленной официальными источниками, соглашение охватывает широкий спектр сфер, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Напомним, что раиса Татарстана Рустама Минниханова пригласил посетить Иран президент Масуд Пезешкиан. Также президент поблагодарил руководство республики за хорошо организованную работу делегации во время БРИКС.

Анастасия Фартыгина