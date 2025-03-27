Итальянская компания Ariston первой вернулась в Россию

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Итальянская компания Ariston Holding вновь получила контроль над своим российским подразделением Ariston Thermo Rus. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Ранее президент России Владимир Путин снял российскую «дочку» Ariston с перечня компаний, на которые было введено временное управление.

Ariston стала одной из первых западных компаний, чьи активы были переданы под временное управление в апреле 2024 года. Российские власти тогда объяснили это решение ответом на «недружественные действия» США и их союзников в связи с санкциями из-за конфликта на Украине.

— 26 марта 2025 года указом Президента России №176 Ariston Holding N.V. была восстановлена в правах владения и полного управления акциями своей российской дочерней компании, — говорится в пресс-релизе компании.

Председатель совета директоров Ariston Паоло Мерлони уточнил, что компания планирует возобновить свою деятельность в России с учетом местного менеджмента и соблюдением международных санкций. Он также подчеркнул важность продолжения «наследия присутствия Ariston в стране».

Итальянское Министерство иностранных дел подтвердило, что решение российских властей стало результатом длительной дипломатической работы, включая усилия посольства Италии в Москве и поддержку итальянских и европейских бизнес-объединений.

Анастасия Фартыгина