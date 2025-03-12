В России вслед за кредитами может появиться самозапрет на покупки на маркетплейсах

Фото: Анастасия Фартыгина

Минэкономразвития России выразило поддержку инициативе о внедрении функции «самозапрета» на покупки на маркетплейсах. Это решение стало ответом на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова, который предложил ввести такую функцию для защиты граждан от импульсивных трат. Об этом сообщили в РИА «Новости».

В письме министерства говорится, что возможно проведение эксперимента по внедрению самозапрета или установлению лимитов на покупки. Это позволит оценить эффективность нового функционала на добровольной основе. Минэкономразвития также готово участвовать в разработке подходов, направленных на защиту потребителей от социальных и финансовых проблем.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции 'самозапрета' на покупки, что позволит произвести оценку его эффективности, — сообщается в документе.

Кроме того, министерство планирует оценить правоприменительную практику после введения новых законодательных норм, касающихся самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а также запрета участия граждан в азартных играх. Важно, что разрабатываемое регулирование будет касаться не только маркетплейсов, но и других цифровых платформ, предлагающих услуги и выполнение работ.

Напомним, что в Госдуме России внесли законопроект, который обязывает маркетплейсы размещать товары отечественного производства в первых 15 позициях своих каталогов и результатах поиска.



Анастасия Фартыгина