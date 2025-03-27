Глава МИД России: Путин готовится к визиту в Индию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что визит президента Владимира Путина в Индию находится на стадии подготовки. Об этом он заявил в своем видеообращении на конференции Российского совета по международным делам, посвященной двусторонним отношениям между Россией и Индией.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Готовится визит главы российского государства в Индию, — заявил Лавров, не уточнив дату поездки.

Напомним, что на парад Победы 9 мая в Москву приедут высокопоставленные гости из разных стран. Среди них — премьер-министр Индии Нарендра Моди. Подробнее о других иностранных гостях на параде — в материале «Реального времени».

Вдобавок Татарстан планирует открыть представительство в Иране в 2025 году, а также изучает возможность открытия представительства в Индии. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии министерства.

Анастасия Фартыгина