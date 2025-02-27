Татарстан планирует открыть представительство в Иране

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан планирует открыть представительство в Иране в 2025 году, а также изучает возможность открытия представительства в Индии. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

— В прошлом году возобновило работу представительство Татарстана в Белоруссии. В 2025 году планируется открытие представительства в Иране, а также изучается возможность открытия представительства в Индии, — заявил Коробченко.

Татарстан сотрудничает с более чем 130 государствами. Товарооборот по итогам года вырос на 10%, а экспорт — на 18%. Коробченко также добавил, что в настоящий момент планируются бизнес-миссии в Индию, Вьетнам, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию и Туркменистан. Министр также подчеркнул, что новые возможности для развития сотрудничества со странами Азии во многом стали возможны благодаря прошедшему в Казани саммиту БРИКС.

Дарья Беззубова