В Госдуме потребовали проверить краски для волос из-за опасных веществ

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Депутат Госдумы Сергей Леонов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить краски для волос от брендов Schwarzkopf и Syoss. Он обеспокоен информацией о том, что в этих продуктах обнаружен бутилфенилметилпропионал, известный как лилиевый альдегид, который может негативно влиять на репродуктивную функцию и вызывать контактный дерматит. Об этом сообщили в РИА «Новости».

— Прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна, проверить информацию об опасности для здоровья этой косметической продукции и, если она подтвердится, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек для изъятия этих товаров из оборота, — уточнил Леонов в своем письме.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат также напомнил, что в 2023 году Роспотребнадзор уже подтвердил опасность лилиевого альдегида и внес его в список запрещенных веществ в парфюмерно-косметической продукции. Тем не менее он подчеркнул, что это вещество все еще встречается в некоторых косметических товарах в России.

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Анастасия Фартыгина