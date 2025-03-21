Кинолог раскритиковал идею варить мыло из бродячих собак

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев резко осудил предложение депутата Госдумы Николая Цеда использовать бездомных собак для производства мыла. Об этом сообщили в РИА «Новости».

По словам Голубева, такие инициативы звучат дико в XXI веке, особенно учитывая, что люди все больше ценят собак как компаньонов, а не как утилитарные существа.

Голубев заявил, что в Советском Союзе не использовали бродячих собак для изготовления мыла, и добавил: «Страшно и удивительно слышать такие инициативы от людей, наделенных властью». Он подчеркнул, что в последние десятилетия изменилось отношение к домашним животным: теперь собаки чаще становятся членами семьи и лучшими друзьями, а не просто охранниками или рабочими.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кинолог также уточнил, что «советская практика варить из бездомных собак мыло» является городской легендой, не имеющей подтверждения.

— Люди стали относиться к питомцам более осознанно и ответственно, развивая дог-френдли культуру, где питомцы могут сопровождать своих хозяев в кафе и офисах, — подчеркнул он.

Накануне депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. По мнению депутата, это позволит решить проблему бездомных животных.



Анастасия Фартыгина