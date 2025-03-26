МВД потребовало ареста основателя «Русагро» Мошковича и его заместителя

МВД России требует отправить под стражу основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего генерального директора компании Максима Басова. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщил адвокат Басова Руслан Кожура.

По его словам, следователи МВД хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу для Басова и Мошковича. Этот вопрос будет решаться завтра в Мещанском суде в 14.00.

В правоохранительных органах уточнили, что Басов и Мошкович обвиняются по ч. 4 ст. 159 и ст. 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями).

Ранее сообщалось, что в офисах «Русагро» прошли обыски, идет выемка документов в рамках уголовного дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Основатель агрохолдинга Вадим Мошкович и еще несколько человек были задержаны. В то же время в компании заявили, что деятельность «Русагро» продолжается в штатном режиме после обысков, все производственные площадки работают.

Рената Валеева