В офисах агрохолдинга «Русагро» прошли обыски

В офисах компании «Русагро» прошли обыски. Об этом пишет РБК.

С основателем компании Вадимом Мошковичем проводятся следственные действия. По делу задержаны несколько человек. Ранее в различных телеграм-каналах сообщалось о задержании основателя «Русагро». На фоне этих сообщений акции компании резко снизились.

Мошкович начал свой бизнес в 1990-х годах, купив сахарный завод во Ржеве и занимаясь импортом водки «Белый орел» из США. В 1995 году он основал компанию, которая впоследствии выросла в холдинг «Русагро». С 2006 по 2014 год Мошкович был членом Совета Федерации от Белгородской области и занял 13-ю позицию в рейтинге Forbes самых богатых чиновников по итогам 2013 года с состоянием $2,1 млрд. После завершения политической карьеры он вернулся в бизнес.

Мошкович также занимался проектами в области недвижимости, включая покупку участков земли под строительство жилья на северо-востоке Москвы для компании Level Group и планы по застройке бывшей промзоны в Печатниках.

По состоянию на 2024 год Мошкович входил в число богатейших бизнесменов России с состоянием $2,7 млрд. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза.

Рената Валеева