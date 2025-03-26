Файзуллин объяснил причины стремительного развития ИЖС в стране

Фото: Михаил Захаров

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин рассказал о причинах стремительного роста индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в стране. Важным шагом в развитии этой сферы стало вступление в силу законов по применению счетов эскроу при строительстве частных домов. Это обеспечивает безопасность процесса возведения собственного дома.

В прошлом году в России было построено более 62 млн кв. м жилья в рамках индивидуального строительства, что на 62% больше показателя 2019 года.

Кроме того, Минстрой утвердил базовый свод правил в строительстве. Он направлен на решение важнейших задач строительного нормирования.

Напомним, Татарстан занимает первое место в России по объемам строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма эскроу.

Рената Валеева