Мантуров: у России нет требований к компаниям, желающим вернуться в страну

Фото: Роман Хасаев

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил об отсутствии конкретных требований для иностранных компаний, которые покинули Россию и теперь хотят вернуться. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам Мантурова, на данный момент нет конкретного списка требований, однако принципы и критерии, которые применялись правительством, ведомствами и отраслями, вряд ли изменятся кардинально. Возможность возвращения компаний, ушедших из России с обратными опционами, будет тщательно проанализирована на предмет выполнения их условий. Возвращение других компаний возможно «с чистого листа».

Ранее президент России Владимир Путин поручил Кабмину внимательно следить за сделками по возвращению западных компаний. Участники отрасли считают, что ушедшие зарубежные бренды почти со стопроцентной вероятностью не вернутся в 2025 году.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, иностранные бренды изъявляют желание вернуться в Россию, но переговоры пока ведутся только общие.

Рената Валеева