Мишустин пообещал проработать вопрос о надбавках за ученые степени
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме 26 марта пообещал проработать вопрос об увеличении надбавок за степень кандидата и доктора наук.
С таким предложением к премьер-министру обратились для усиления кадрового потенциала академии наук.
— Проработаем, — ответил Мишустин.
Ранее Мишустин проинформировал депутатов Госдумы о мерах поддержки профессорско-преподавательского состава и научных работников. Для них разрабатывается отраслевая система оплаты труда. Она будет направлена на достижение дифференциации оплаты труда по одинаковым должностям и на унификацию перечня выплат.
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