Мишустин пообещал проработать вопрос о надбавках за ученые степени

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме 26 марта пообещал проработать вопрос об увеличении надбавок за степень кандидата и доктора наук.

С таким предложением к премьер-министру обратились для усиления кадрового потенциала академии наук.

— Проработаем, — ответил Мишустин.

Ранее Мишустин проинформировал депутатов Госдумы о мерах поддержки профессорско-преподавательского состава и научных работников. Для них разрабатывается отраслевая система оплаты труда. Она будет направлена на достижение дифференциации оплаты труда по одинаковым должностям и на унификацию перечня выплат.



Рената Валеева